Слюдянский и Тайшетский районы – в ТОП-5 по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросту больных COVID-19 стали Иркутск, Иркутский район, Ангарск, Усть-Илимск и Тайшетский район.

Из 264 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 58 (всего 15 370),

в Иркутском районе – 24 (всего 2 665),

в Ангарске – 23 (всего 4 223),

в Слюдянском районе – 23 (всего 735),

в Тайшетском районе – 20 (всего 712).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19: