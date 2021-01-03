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Слюдянский и Тайшетский районы – в ТОП-5 по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросту больных COVID-19 стали Иркутск, Иркутский район, Ангарск, Усть-Илимск и Тайшетский район.

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Из 264 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 58 (всего 15 370),
  • в Иркутском районе – 24 (всего 2 665),
  • в Ангарске – 23 (всего 4 223),
  • в Слюдянском районе – 23 (всего 735),
  • в Тайшетском районе – 20 (всего 712).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 15 370,
  • Ангарск – 4 223,
  • Братск – 2 788,
  • Иркутский район – 2 665,
  • Усть-Кутский район – 2 354.
  • Всего с начала пандемии в регионе коронавиурсом заболели 41,6 тысячи человек.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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