Слюдянский и Тайшетский районы – в ТОП-5 по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросту больных COVID-19 стали Иркутск, Иркутский район, Ангарск, Усть-Илимск и Тайшетский район.
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3 января 2021
Из 264 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 58 (всего 15 370),
- в Иркутском районе – 24 (всего 2 665),
- в Ангарске – 23 (всего 4 223),
- в Слюдянском районе – 23 (всего 735),
- в Тайшетском районе – 20 (всего 712).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 15 370,
- Ангарск – 4 223,
- Братск – 2 788,
- Иркутский район – 2 665,
- Усть-Кутский район – 2 354.
- Всего с начала пандемии в регионе коронавиурсом заболели 41,6 тысячи человек.