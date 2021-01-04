Бастрыкин взял на контроль проверку по факту пожара в питомнике «К-9» Иркутска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход доследственной проверки в Иркутской области, организованной по факту пожара в питомнике «К-9» областного центра, говорится на сайте СК РФ.

Во время проверки, которую проводило иркутское управление СК России, установлено, что «территория питомника используется исключительно для содержания животных, все строения на земельном участке являются самовольно возведенными».

«Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего, проверить все версии пожара, опросить круг лиц, в том числе владельцев питомника, которые могут предоставить важные для следствия сведения. В рамках проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Напомним, возгорание питомника произошло 28 декабря около 04:33. Площадь пожара составила 90 квадратов. Из огня спасатели вытащили 25 собак. Некоторые животные отравились угарным газом, им потребовалась медпомощь.