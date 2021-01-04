С начала года в Иркутской области зарегистрировали 83 пожара

На них погибли 7 человек, 2 человека получили травмы, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров увеличилось на 13. Основными причинами остаются интенсивная эксплуатация электросетей и печного отопления.

В период действия особого противопожарного режима проведено 1269 межведомственных рейдов и патрулирований, в том числе 14 рейдов по местам хранения и реализации пиротехнических изделий.

В рамках рейдовых мероприятий выявлены нарушения требований пожарной безопасности, по итогам которых возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. Выдано 24 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности.