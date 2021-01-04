Биткоин может подорожать до 100 тыс. долларов

На данный момент криптовалюта стоит 33 тыс. долларов, но эксперты прогнозируют рост до 100 тыс., сообщают РИА Новости.

"Я ожидаю, что в 2021 году биткоин достигнет отметок значительно выше текущих. Позитивный прогноз - в третьем квартале 2021 года стоимость биткоина превысит отметку 65-75 тысяч долларов. Негативный сценарий - весь год будет представлять консолидацию актива в широком диапазоне цен 10-25 тысяч долларов с кратковременными выходами за обозначенные границы с целью роста в последующие 2022-2023 годы", - считает президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрий Припачкин.

Основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис отметил, что стремительный рост цены биткоина подкрепляется ограниченной эмиссией криптовалюты, - на сегодняшний день создано более 19 миллионов биткоинов из 21 миллиона возможных.

"Я думаю, что в 2021 году мы легко можем увидеть стоимость биткоина в 50 тысяч долларов, однако это будет сопровождаться взлетами и падениями, поэтому инвесторам стоит иметь терпение и "не класть все яйца" в корзину с биткоинами, потому что мы легко можем увидеть в течение года биткоин и по 12-15 тысяч долларов", - считает он.