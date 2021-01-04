Власти Иркутской области планируют потратить 5,2 млрд рублей в 2021 году на ремонт дорог

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в 2021 году планирует потрать на ремонт 27 дорог протяженностью 171,5 километра на регионального и межмуниципального значения 5,2 миллиарда рублей.

В частности на эти средства, в следующем году продолжится реконструкция дороги Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск в Нижнеилимском районе. Отремонтируют и маршруты Тайшет – Шиткино – Шелаево в Тайшетском районе и Молочное – Михайловка – Березовка в Черемховском районе.

Среди объектов ремонта есть и автомобильные дороги, ведущие к озеру Байкал: Баяндай – Еланцы – Хужир на участке с 74 по 82 километр в Ольхонском районе и Иркутск – Листвянка на участке с 32 по 42 километр в Иркутском районе.

«Также в следующем году завершится реконструкция мостового перехода через реку Куда на четвертом километре автомобильной дороги Куда – Хомутово – Турская в Иркутском районе и строительство моста через реку Макаровка на автомобильной дороге Усть-Кут – Киренск в Киренском районе», – говорится в сообщении.