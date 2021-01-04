Эксперты: рост цен на новостройки в 2021 году остановится, либо будет не таким существенным

В 2020 году стоимость новой недвижимости увеличилась на 19%, сообщает Российская газета.

В некоторых городах они подорожали на 30% и более - в Кемерово, Мурманске, Хабаровске, Туле и Набережных Челнах.

В 2021 году рынок недвижимости ждет охлаждение, даже если Центробанк и далее будет снижать ставку, а правительство еще раз продлит субсидирование ипотеки, считают эксперты портала "Индикаторы рынков недвижимости". Квартиры подорожали больше, чем снизился ежемесячный платеж по кредиту из-за снижения ставки.

В начале 2021 года разрыв между запросами продавцов и финансовыми возможностями покупателей может достичь критических величин - как это случилось в 2015 году после ажиотажа 2014 года. В то же время спрос будет поддерживаться инвестиционными покупателями - у одних истекут сроки старых депозитов под выгодный процент, другие прилично сэкономили в пандемию на отпусках и зарубежных поездках.

"Скорее всего, на этот раз стагнация не превысит года, а цены откатятся назад не более чем на 5-10%, в основном за счет увеличения скидок и торга. Стоимость наиболее ликвидных объектов, скорее всего, вообще не упадет. Все-таки положение дел на рынке недвижимости сейчас не такое тяжелое, как в 2015 году", - отмечают эксперты портала Мир квартир. Рост цен возобновится не раньше 2022 года.