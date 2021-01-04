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Продаваемая в Приангарье икра фирмы «Камчатские деликатесы» оказалась подделкой

Управление Россельхознадзора по Иркутской области провело проверку икры, которая продается на территории региона. Оказалось, что продукт, который производит фирма «Камчатские деликатесы» и реализует на территории Приангарья, является подделкой, говорится на официальном сайте ведомства.

<p>Фото с сайта Управления Росельхознадзора по Иркутской области</p>

Фото с сайта Управления Росельхознадзора по Иркутской области

«Уже предварительный анализ показал, что данная продукция производителя ООО «Камчатские деликатесы» не значится в системах ветеринарного надзора – ФГИС «Меркурий» и «Цербер». Несмотря на маркировку, а партия «деликатеса» датирована сентябрем 2020 года, производственная площадка с данным адресом удалена из базы год назад», – говорится в сообщении.

<p>Фото с сайта Управления Росельхознадзора по Иркутской области</p>

Фото с сайта Управления Росельхознадзора по Иркутской области

Во время исследования икры было установлено, что продукция не имеет характерного запаха, вкуса и консистенции икры, не содержит ДНК рыб лососевых пород (кета, горбуша, нерка), является фальсификатом и представляет опасность для жизни и здоровья людей.

Материалы проверки передадут в правоохранительные органы для принятия правового решения.


<p>Фото с сайта Управления Росельхознадзора по Иркутской области</p> <p>Фото с сайта Управления Росельхознадзора по Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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