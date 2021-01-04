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Спасатели эвакуировали 15 человек из горящего двухэтажного дома в Малой Топке

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что спасатели сегодня утром эвакуировали 15 человек из горящего двухэтажного дома в поселке Малая Топка Иркутского района.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

О задымлении в подъезде люди сообщили спасателям в 08:48. К моменту, когда пожарные приехали на место возгорания, из здания самостоятельно эвакуировались пять человек, остальные люди не смогли покинуть квартиры из-за едкого дыма в подъездах.

«В течение двух часов огнеборцы тушили пожар и проверяли пустоты в перегородках дома, по которым огонь ушел на кровлю. Спустя два часа открытый огонь был ликвидирован на площади 190 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Пожар тушили 40 человек и 9 машин. Установлено, что очаг возгорания находился в подвале. Причина пожара устанавливается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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