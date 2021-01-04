Новости

Куйтунский район вошел в пятерку лидеров по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно ее данным, в пятерку лидеров по суточному приросту вошел Куйтунский район. Ране ТОП-5 занимали другие территории.

Читайте также:

Дневной прирост случаев COVID-19 в Бурятии снизился до 134
4 января 2021
Эксперт объяснил снижение новых случаев коронавируса уменьшением числа тестов
4 января 2021

Из 260 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 65 (всего 15 435),
  • в Ангарске – 42 (всего 4 265),
  • в Усть-Илимске – 39 (всего 2 225),
  • в Куйтунском районе – 33 (всего 417),
  • в Усть-Кутском районе – 22 (всего 2 376).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 15 435,
  • Ангарск – 4 265,
  • Братск – 2 796,
  • Иркутский район – 2 676,
  • Усть-Кутский район – 2 376.

 

Всего с начала пандемии в регионе коронавиурсом заболели 41,8 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3121)


Реклама на сайте

Форум "Время отдыхать на Байкале". Иркутск
Марина Григорьева о туризме на Байкале: «Важен кластерный подход»
Дмитрий Ружников: «Задача – задержать туриста в Иркутске на 5-10 дней»
Алексей Соболь, ТПП: «Туротрасль ждут стратегические решения»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании