Куйтунский район вошел в пятерку лидеров по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно ее данным, в пятерку лидеров по суточному приросту вошел Куйтунский район. Ране ТОП-5 занимали другие территории.

Из 260 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 65 (всего 15 435),

в Ангарске – 42 (всего 4 265),

в Усть-Илимске – 39 (всего 2 225),

в Куйтунском районе – 33 (всего 417),

в Усть-Кутском районе – 22 (всего 2 376).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 15 435,

Ангарск – 4 265,

Братск – 2 796,

Иркутский район – 2 676,

Усть-Кутский район – 2 376.

Всего с начала пандемии в регионе коронавиурсом заболели 41,8 тысячи человек.