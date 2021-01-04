Куйтунский район вошел в пятерку лидеров по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно ее данным, в пятерку лидеров по суточному приросту вошел Куйтунский район. Ране ТОП-5 занимали другие территории.
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Из 260 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 65 (всего 15 435),
- в Ангарске – 42 (всего 4 265),
- в Усть-Илимске – 39 (всего 2 225),
- в Куйтунском районе – 33 (всего 417),
- в Усть-Кутском районе – 22 (всего 2 376).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 15 435,
- Ангарск – 4 265,
- Братск – 2 796,
- Иркутский район – 2 676,
- Усть-Кутский район – 2 376.
Всего с начала пандемии в регионе коронавиурсом заболели 41,8 тысячи человек.