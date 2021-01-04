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Ледовая переправа через Витим разрушилась из-за одновременного выезда на нее трех машин

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что ледовая переправа «Бодайбо – Мама», ведущая через реку Витим, разрушилась из-за того, что на нее одновременно выехали три автомобиля.

Инцидент произошел вечером 3 января. Переправа разрушилась, поскольку вес проезжающих по ней машин превысил допустимую нагрузку. Во время случившегося никто не пострадал.

«Официально ледовая переправа открыта 30 декабря 2020 года, по ней было разрешено передвижение автотранспорта общим весом до 30 тонн. Дорога оборудована предупреждающими знаками и аншлагами, которых не заметить при подъезде просто невозможно. На лицо – грубое игнорирование правил безопасности», – приводятся в сообщении слова старшего государственного инспектора ГИМС Бодайбинского участка Владимира Юмашева.

По факту происшествия проводится проверка. Сейчас ледовая дорога восстановлена: поврежденные участки засыпаны грунтом, покрытие дороги укреплено льдом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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