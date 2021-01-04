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Дневной прирост случаев COVID-19 в Бурятии снизился до 134

Общее число больных в республике на 4 января составило 26 537.

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По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 4 января выявлено 134 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 26 537. 

Из 134 новых случаев COVID-19: 104 человека – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 974 пациента, наблюдается 2 876 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 23 748 (+119) человек.

За последние сутки в регионе 1 человек умер от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 602 человека.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 113 коек, занято – 1 213, свободно – 900. Занятость коечного фонда составляет 57,4%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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