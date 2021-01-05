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В Иркутской области на пожаре погиб человек

На 5 января в Приангарье произошло 7 пожаров, 12 человек эвакуированы, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В Иркутской области оперативная обстановка с пожарами по-прежнему остаётся сложной. В минувшие сутки пожарные ликвидировали 20 пожаров: четыре из них - в частных жилых домах, три - в многоквартирных. Огнем также были уничтожены 4 бани, две надворные постройки, гараж, автомобиль.

В пяти случаях причиной возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, в четырех случаях - короткое замыкание электропроводки. Два возгорания стали следствием неосторожного обращения с огнем.

5 января в период с 24 часов до 7 часов утра в регионе произошло 7 пожаров. Горели два жилых и один садовый дом, надворные постройки, автомобиль. На пожаре, произошедшем в многоквартирном доме в городе Ангарске погиб мужчина. Информация о горении в одной из квартир в пятиэтажном доме в 93 квартале была передана очевидцами около 4 часов утра.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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