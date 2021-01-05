Первенство Сибири по кёрлингу среди смешанных пар до 19 лет пройдёт в Иркутске

Соревнование состоится в Ледовом дворце «Байкал» с 9 по 11 января.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из Новосибирской, Иркутской областей и Красноярского края. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

От Приангарья в первенстве Сибирского федерального округа по кёрлингу среди смешанных пар до 19 лет будут участвовать победители группы «Б» первенства России по кёрлингу среди юниоров до 22 лет Андрей Дубровин, Данила Мухорин, Кирилл Грехнёв, бронзовые призёры группы «Б» первенства страны среди юниорок до 22 лет Галина Якобчук, Дарья Филиппова и другие.

Почётным гостем первенства СФО станет Заслуженный мастер России, участница двух Олимпийских игр, чемпионка Европы по кёрлингу, многократная чемпионка России Ольга Жаркова. Она проведёт в Иркутске мастер-класс для спортсменов, а также под ее руководством состоится судейский семинар.