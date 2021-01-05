Всплеск заболеваемости коронавирусом зарегистрировали в новогодние праздники в Иркутске

Дневной прирост в городе на 5 января составил 73 заболевших.

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, снижение суточного прироста зарегистрировали в большей части региона. В лидерах – Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск.

Из 262 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 73 (всего 15 508),

в Ангарске – 43 (всего 4 308),

в Усть-Илимске – 41 (всего 2 291),

в Иркутском районе – 18 (всего 2 694),

в Саянске – 15 (всего 354).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 15 508,

Ангарск – 4 308,

Братск – 2 803,

Иркутский район – 2 694,

Усть-Кутский район – 2 376.

Всего с начала пандемии в регионе коронавиурсом заболели 42,1 тысячи человек.