Всплеск заболеваемости коронавирусом зарегистрировали в новогодние праздники в Иркутске

Дневной прирост в городе на 5 января составил 73 заболевших.
Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, снижение суточного прироста зарегистрировали в большей части региона. В лидерах – Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск.
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5 января 2021
Из 262 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 73 (всего 15 508),
- в Ангарске – 43 (всего 4 308),
- в Усть-Илимске – 41 (всего 2 291),
- в Иркутском районе – 18 (всего 2 694),
- в Саянске – 15 (всего 354).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 15 508,
- Ангарск – 4 308,
- Братск – 2 803,
- Иркутский район – 2 694,
- Усть-Кутский район – 2 376.
Всего с начала пандемии в регионе коронавиурсом заболели 42,1 тысячи человек.