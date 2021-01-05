За сутки от коронавируса в Бурятии умерли 2 человека

Общее число больных в республике на 5 января составило 26 675.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 5 января выявлено 138 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 26 675.

Из 138 новых случаев COVID-19: 109 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 1 003 пациента, наблюдается 2 739 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 23 868 (+120) человек.

За последние сутки в регионе 2 человека умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 604 человека.