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За сутки от коронавируса в Бурятии умерли 2 человека
/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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05января
2021За прошедшие сутки в Приангарье умерли 12 человек с коронавирусомНа 5 января в Иркутской области зарегистрировали 262 случая коронавируса.
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05января
2021Всплеск заболеваемости коронавирусом зарегистрировали в новогодние праздники в ИркутскеДневной прирост в городе на 5 января составил 73 заболевших.
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04января
2021Дневной прирост случаев COVID-19 в Бурятии снизился до 134Общее число больных в республике на 4 января составило 26 537.
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04января
2021Куйтунский район вошел в пятерку лидеров по суточному приросту больных COVID-19 в регионеЗа день коронавирусом в Приангарье заразились 260 человек.
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04января
2021Эксперт объяснил снижение новых случаев коронавируса уменьшением числа тестовСнижение данных о заболеваемости COVID-19 в России связано с меньшим тестированием во время праздников, сообщил «РИА Новости» инфекционист Евгений Тимаков. По его мнению, пик заболеваемости в стране еще не пройден. «Снижение только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше»,— сказал господин Тимаков. За последние сутки в России было выявлено 24 150 новых случаев коронавируса. Днем ранее — 26 301. Рекорд по числу новых больных был зафиксирован 24 декабря — 29 935 человек. Общее количество зараженных в стране достигло 3 236 787.
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