Усиление ветра прогнозируют на Байкале

В минувшие сутки местами в западных, центральных, южных и верхнеленских районах Иркутской области отмечалось усиление северо-западного ветра до 15-17 м/с, в Черемховском районе до 20 м/с. Порывы ветра до 28 м/с наблюдались на акватории озера Байкал, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки на озере Байкал - облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер - 9-14 м/с, местами порывы до 18 м/с, по югу и средней части - 10-15 м/с, местами порывы до 20-25 м/с.

По области прогнозируется облачная с прояснениями погода, небольшой снег, ветер северо-западный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -25,-30С, при прояснении -35,-40С, днём -20,-25С, в пониженных формах рельефа -30,-35С, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами до -15С.

В Иркутске - облачно с прояснениями, временами небольшой снег, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Ночью столбик термометра опуститься до -28,-30С, днём ожидается -21,-23С.