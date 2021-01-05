Жителей Иркутского района подключили к электроснабжению после аварии

Все ремонтные работы завершены, электроснабжение в населённых пунктах Горяшино, Тайтра, Ширяева, Лыловщина, Московщина, Хомутово, Грановщина, Урик полностью восстановлено. Об этом сообщил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Анатолий Никитин.



– После аварии на подстанции Урик был оперативно подготовлен пункт временного размещения и автотранспорт для эвакуации населения. Но ничего из этого не потребовалось, – сообщил министр.



Сегодня в 03:42 час. на подстанции ПС 110 кВ Урик от действия защит отключился силовой трансформатор Т-2. Причиной стало повреждение вводной ячейки, возникшее в результате максимальной загрузки трансформатора в условиях низких температур. Без электроснабжения остались 5368 домов, 16104 жителей, 12 социальных объектов.



На устранении аварии работали три бригады Восточных электрических сетей ОАО «Иркутская электросетевая компания», задействовано три единицы техники.



В 12:00 час ПС 110 кВ Урик введена в работу. В 12:22 час. были подключены все потребители.