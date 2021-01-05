ФНС: что изменится в применении кадастровой стоимости недвижимости в качестве налоговой базы

Алексей Лащёнов, начальник Управления налогообложения имущества ФНС России, рассказал об изменениях в применении кадастровой стоимости недвижимости в качестве налоговой базы.

С 2021 года изменение кадастровой стоимости объектов налогообложения по налогу на имущество организаций, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих периодах, если иное не предусмотрено законодательством, регулирующим проведение государственной кадастровой оценки, и НК РФ.

Согласно ст. 24.20 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и ст. 18 Федерального закона «О государственной кадастровой оценке», кадастровая стоимость применяется при условии её внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). При этом дата начала применения кадастровой стоимости может не совпадать с датой ее внесения в ЕГРН. К таким случаям, например, относится исправление технической ошибки в сведениях ЕГРН, которые послужили основанием для изменения кадастровой стоимости, а также уменьшение кадастровой стоимости путем внесения изменений в акт об утверждении результатов государственной кадастровой оценки. В перечисленных случаях кадастровая стоимость применяется со дня начала применения её измененного значения. Если имеется несколько кадастровых стоимостей, определенных на одну дату, применяется наименьшая из них.

Кроме того, с 2021 года если кадастровая стоимость объекта меняется из-за установления его рыночной стоимости, сведения об этом, внесенные в ЕГРН, учитываются при определении налоговой базы с даты начала применения для целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости (п. 15 ст. 378.2, п. 1.1 ст. 391, п. 2 ст. 403 НК РФ).

Подробнее с этим вопросом можно ознакомиться в статье начальника Управления налогообложения имущества ФНС России Алексея Лащёнова «Актуальные вопросы применения кадастровой стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой базы», журнал «Налоговая политика и практика», № 1/2021.