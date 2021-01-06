Игорь Кобзев потребовал ускорить сдачу жилья и социальных объектов в Тулуне

Сегодня, 5 января, в ходе рабочей поездки в Тулун Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил строительные площадки города, который летом 2019 года подвергся наводнению. Глава региона проверил, как продолжаются строительные работы. Некоторые объекты возводятся с серьезным отставанием графика. Вечером Игорь Кобзев провёл совещание с членами Правительства Иркутской области и представителями администрации муниципального образования по итогам дня.

В городе строятся многоквартирные дома и индивидуальное жилье, социально значимые объекты – школа, детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс. Один из детсадов на 140 мест в микрорайоне Угольщиков возводили с серьёзным отставанием по срокам. Сегодня строители серьезно ускорились. По словам Губернатора, «вышли на финишную прямую».



– Я поручил закончить работы в самые кратчайшие сроки – до 1 апреля. И уже нужно набирать штат работников. Когда микрорайон Угольщиков будет полностью заселен, жителям и детям понадобится детский садик, – сказал Игорь Кобзев.

Порадовали темпами строители физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Угольщиков. Впрочем, просто ФОКом, его назвать нельзя. В нем предусмотрена ледовая арена. Строительство должно закончиться к 2022 году.



В микрорайоне поднялись восьмиэтажные жилые дома. Тулунчане начали получать ключи от новых квартир. Возводятся социально значимые объекты. Необходимо особое внимание с приходом тепла уделить благоустройству всей территории. Игорь Кобзев поручил особенно серьезно сосредоточиться на решении этой проблемы: не только предусмотреть место для стоянки автотранспорта, асфальтированные подъезды и проезды, но и зеленые насаждения, аллеи и пешеходные дорожки, лавочки для отдыха, детские площадки.



– Посмотрите, как решали такие вопросы в Саянске, там можно позаимствовать много хороших идей, – сказал Губернатор представителям муниципальной власти.

На строительной площадке в Берёзовой Роще, где возводят индивидуальные жилые дома, ситуация другого порядка. В настоящее время сданы дома на 93 семьи. А ждут своё жилье ещё 132. Игорь Кобзев отметил, что такое положение дел недопустимо. Возведение домов необходимо вести ускоренными темпами.



– Ещё семь семей получат ключи 5 февраля. До 1 мая обещают сдать жилые дома еще 73 семьям. Буду лично в ежедневном режиме контролировать строительство индивидуальных домов в Берёзовой Роще, – заявил Губернатор.



Игорь Кобзев также посетил строительство школы в Берёзовой Роще. Сегодня объект возводится с отставанием от графика. Понадобится привлечение новых строителей. Школа должна принять новых учеников 1 сентября 2021 года.