Путин призвал заменить «кукурузник» Ан-2 на новый самолет «Байкал»

Новый самолет «Байкал», производство которого планируется на АО «Улан-Удэнский авиационный завод», должен пойти в серийное производство в 2024 году, заявил Владимир Путин. 30 декабря Президент России в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным по вопросам развития инфраструктуры и транспорта в стране.

- Мы говорили о необходимости «сшивать» страну, и здесь с такой территорией, как у России, без авиации не обойтись, это совершенно очевидная вещь. Нам нужно создать всю цепочку авиационной отечественной техники, которая бы обслуживала наших граждан. И начать нужно с самых небольших самолётов. В конце концов, уже нужно заменить Ан-2. Это самолёт небольшой вместимости, на девять мест – самолёт «Байкал», уральское КБ его сделало, а в Улан-Удэ он должен производиться. В 2021 году опытный образец должен быть готов, а в 2024 году должна начаться серия, самолёт должен полететь в первом квартале, - подчеркнул глава государства, говоря о развитии всей цепочки авиации, начиная с самых небольших самолетов на встрече с Михаилом Мишустиным.

Легкий многоцелевой самолет «Байкал» создается для местных воздушных линий в рамках программы развития региональной авиации с широкой областью применения и призван заменить Ан-2. Одна из основных актуальных новаций воздушного судна — модульность платформы, которая позволит создавать модификации самолета в зависимости от целей: для пассажиро — и грузоперевозок, беспилотный вариант, для десантирования, патрулирования и мониторинга, санитарный вариант, для поисково-спасательных и авиационных химических работ. Упор делается на возможность эксплуатации аппарата в сложных условиях Крайнего Севера. С этой целью большое внимание уделено проблемам, связанным с льдообразованием на поверхностях самолета и разработке противообледенительной системы.