В Иркутской области спасли замерзающих дальнобойщиков

В Иркутской области сотрудники ГИБДД оказали помощь дальнобойщикам, попавшим в сорокаградусный мороз в сложную ситуацию на дороге.

За несколько часов до Нового года на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» у грузового автомобиля «Вольво», следовавшего из Иркутска в Новосибирск, сломался мотор. Самостоятельно устранить поломку водителю большегруза и его напарнику не удалось, прогреть машину тоже. Из-за сильного мороза газ в горелке замерз, разжечь ее, чтобы согреться не получалось. Встретив праздник в кабине, мужчины попытались вызвать такси, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта, поселка Куйтун. После того как через три часа за ними никто не приехал, они обратились в единую дежурную диспетчерскую службу.

Получив данную информацию, на помощь гражданам незамедлительно выехали сотрудники дорожно-патрульной службы. Только благодаря своевременно оказанной помощи удалось избежать трагических последствий. Как оказалось, мужчины отвозили в Иркутск детское питание и столкнулись с поломкой уже на обратном пути. В ближайшее время они вернутся домой, в Новосибирск.