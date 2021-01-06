В Иркутске проверяют мусорные площадки торговых центров

Всего за 4 января службы проверили более 50 торговых центров, сообщают в администрации города.

– В Октябрьском округе проверили 11 торговых центров, в большинстве из них контейнерные площадки находились в надлежащем санитарном состоянии. Нарушители привели территорию в надлежащее состояние в этот же день, – рассказали в комитете по управлению Октябрьским округом.

В Ленинском округе проверили 12 торговых центров и рынков. Особое внимание уделили и территории внутри рынков. Захламленность парковок и контейнерных площадок выявлена на двух объектах. Территория уже приведена в порядок собственниками.

В 13-ти торговых центрах в Правобережном округе, контейнерные площадки находились в удовлетворительном состоянии. В Свердловском районе проверили 20 торговых центров, мусор вывозили по графику, замечаний не выявлено.