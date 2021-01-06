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Всемирный банк: в 2022 году рост российской экономика составит 3%

Вакцинация населения в России в начале текущего года поможет восстановлению экономики страны, и ее рост благодаря этому в 2022 году составит до 3%, хотя в 2021 он будет умеренным - 2,6%, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Всемирного банка.

"Рост в России, как предполагается, активизируется лишь в умеренном масштабе в 2021 году и составит до 2,6% в условиях, когда страна ведет борьбу с вновь возросшим распространением случаев заражения коронавирусом. Распределение вакцины в начале 2021 года, однако, как ожидается, поможет восстановлению, и рост в конечном счете составит до 3% в 2022 году", - говорится в документе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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