В 2021 году препарат внесен в перечень жизненно необходимых лекарственных средств. Минздрав региона принял решение о приобретении лекарства за счет средств областного бюджета, сообщают в администрации области.
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В Иркутской области всех детей с СМА обеспечат дорогостоящим препаратом «Спинраза»
/ Сибирское Информационное Агентство /
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