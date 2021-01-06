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Количество пожаров в Иркутской области остаётся на высоком уровне

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 9, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области. 

Неосторожное обращение с огнём при курении послужило причиной пожара с гибелью человека в квартире пятиэтажного дома в Ангарске ночью 5 января. Пожар в посёлке Тайтурка в 12-м часу дня, на котором погибла пожилая женщина, произошёл из-за короткого замыкания электропроводки. 

Всего с начала 2021 года в Иркутской области произошло 125 техногенных пожаров. Это на 24 случая больше, чем за эти же дни прошлого года. На пожарах погибли 9 человек, пострадали 2 человека.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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