В Усолье-Сибирском подтопило полуостров Варничный

Вода перекрыла участок дороги, связывающей городскую черту с полуостровом, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В связи с этим Енисейское бассейно водное управление снизит сброс воды на Иркутском гидроузле с 23:30 5 января на 300 м3/с до показателя 2200 м3/с.

Главное управление МЧС России по Иркутской области порекомендовало ввести в Тельминском муниципальном образовании Усольского района и населенного пункта Усолье-Жилкино Боханского района режим функционирования «Повышенная готовность».

За период с 01.00 до 02.00 6 января уровень воды на Ангаре в районе водозабора в Тельме (противоположный берег от Усолье-Жилкино) снизился на 4 см. Угрозы подтопления жилых домов нет.