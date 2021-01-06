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Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутске продолжает расти

Вчера он составил 73 заболевших, на 6 января число больных увеличилось до 89.

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, снижение суточного прироста зарегистрировали в большей части региона. В лидерах – Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск.

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Из 265 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 89 (всего 15 597),
  • в Иркутском районе – 46 (всего 2 740),
  • в Усть-Илимске – 38 (всего 2 239),
  • в Усть-Кутском район – 36 (всего 2 412),
  • в Ангарске – 28 (всего 4 336).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 15 597,
  • Ангарск – 4 336,
  • Братск – 2 808,
  • Иркутский район – 2 740,
  • Усть-Кутский район – 2 412.

Всего с начала пандемии в регионе коронавиурсом заболели 42,3 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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