Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутске продолжает расти

Вчера он составил 73 заболевших, на 6 января число больных увеличилось до 89.
Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, снижение суточного прироста зарегистрировали в большей части региона. В лидерах – Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск.
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Из 265 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 89 (всего 15 597),
- в Иркутском районе – 46 (всего 2 740),
- в Усть-Илимске – 38 (всего 2 239),
- в Усть-Кутском район – 36 (всего 2 412),
- в Ангарске – 28 (всего 4 336).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 15 597,
- Ангарск – 4 336,
- Братск – 2 808,
- Иркутский район – 2 740,
- Усть-Кутский район – 2 412.
Всего с начала пандемии в регионе коронавиурсом заболели 42,3 тысячи человек.