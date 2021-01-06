Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутске продолжает расти

Вчера он составил 73 заболевших, на 6 января число больных увеличилось до 89.

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, снижение суточного прироста зарегистрировали в большей части региона. В лидерах – Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск.

Из 265 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 89 (всего 15 597),

в Иркутском районе – 46 (всего 2 740),

в Усть-Илимске – 38 (всего 2 239),

в Усть-Кутском район – 36 (всего 2 412),

в Ангарске – 28 (всего 4 336).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 15 597,

Ангарск – 4 336,

Братск – 2 808,

Иркутский район – 2 740,

Усть-Кутский район – 2 412.

Всего с начала пандемии в регионе коронавиурсом заболели 42,3 тысячи человек.