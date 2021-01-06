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За прошедшие сутки в Приангарье умерли 12 человек с коронавирусом
/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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06января
2021За прошедшие сутки в Бурятии коронавирусом заболели 140 человекС начала пандемии от новой инфекции в республике умерло 606 человек.
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06января
2021Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутске продолжает растиВчера он составил 73 заболевших, на 6 января число больных увеличилось до 89.
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06января
2021Путин и Меркель обсудили совместное производство вакцины от коронавирусаЕще одной темой телефонных переговоров стало урегулирование конфликта на востоке Украины.
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06января
2021Около 1 млн россиян привились вакциной «Спутник V»Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что от 800 тыс. до 1 млн человек привились от коронавируса вакциной «Спутник V» в России.
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05января
2021За сутки от коронавируса в Бурятии умерли 2 человекаОбщее число больных в республике на 5 января составило 26 675.
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