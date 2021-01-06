За прошедшие сутки в Приангарье умерли 12 человек с коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал информацию о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным на 6 января в Иркутской области зарегистрировали 265 случаев коронавируса.

Выздоровели за день 159 человек, умерли – 12 людей непосредственно от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе болезнь обнаружили у 42,3 тысячи людей.