В 2021 году в Нижнеудинске построят новое водозаборное сооружение

Его мощность составит 13 тыс. кубических метров в сутки, сообщают в областной администрации.

Строение возведут по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Общая стоимость объекта – 725,1 млн рублей. Из них 694,9 млн рублей будут направлены из федерального бюджета. Конкурсные процедуры на определение подрядной организации будут объявлены в текущем месяце.

Глава региона побывал еще на нескольких строящихся, а также находящихся на капитальном ремонте или реконструкции объектах в Нижнеудинске и районе. В частности, проинспектировал ход работ на дамбе, физкультурно-оздоровительном комплексе «Труд», детском оздоровительном лагере «Заря», микрорайоне Восточный и др.

Напомним, в августе 2020 года Игорь Кобзев принял решение объявить нынешний год – Годом Нижнеудинска. Летом 2019 здесь было затоплено около 120 улиц, 3 798 жилых домов (из них 89 многоквартирных), 3728 приусадебных участков. Под затопление попали 46 социальных, муниципальных и государственных объектов. Разрушено 15 автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 3,97 км. Было повреждено шесть котельных, два водозабора, четыре какнализационно-очистительных станции, 131 трансформаторная подстанция, а также объекты электросетевого комплекса. Пострадало пять автомобильных мостов, один из них смыт полностью. Смыто пять пешеходных мостов.