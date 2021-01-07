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7 января в Иркутской области произошло три пожара

Горели дачный дом и хозпостройки, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Короткое замыкание электропроводки, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования по-прежнему остаются наиболее распространенными причинами произошедших пожаров.

В период действия особого противопожарного режима с населением проводится масштабная профилактическая работа. В целях предупреждения пожаров в жилье проведено 5 775 подворовых обходов. Мерам пожарной безопасности в жилом секторе проинструктированы 9 594 человека, распространено 11 272 памятки на противопожарную тематику.

Инспекторы государственного пожарного надзора напоминают о необходимости неукоснительного выполнения требований пожарной безопасности и убедительно просят граждан оценить свое жилье на соответствие нормам. Своевременное устранение выявленных нарушений, установка пожарных извещателей помогут сохранить имущество и жизнь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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