Уровень воды на Ангаре понизился на 28 сантиметров

По состоянию на 7 часов утра, подтопленных жилых домов нет, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В превентивных целях Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации было принято решение о снижении сбросных расходов на Иркутской ГЭС - в настоящее время они составляют 2200 м3/с.

Напомним, ранее В Усолье-Сибирском подтопило полуостров Варничный. Вода перекрыла участок дороги, связывающей городскую черту с полуостровом. За период с 01.00 до 02.00 6 января уровень воды на Ангаре в районе водозабора в Тельме (противоположный берег от Усолье-Жилкино) снизился на 4 см.