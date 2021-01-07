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Уровень воды на Ангаре понизился на 28 сантиметров

По состоянию на 7 часов утра, подтопленных жилых домов нет, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В превентивных целях Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации было принято решение о снижении сбросных расходов на Иркутской ГЭС - в настоящее время они составляют 2200 м3/с.

Напомним, ранее В Усолье-Сибирском подтопило полуостров Варничный. Вода перекрыла участок дороги, связывающей городскую черту с полуостровом. За период с 01.00 до 02.00 6 января уровень воды на Ангаре в районе водозабора в Тельме (противоположный берег от Усолье-Жилкино) снизился на 4 см.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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