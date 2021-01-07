70% россиян пользуются сервисами доставки для помощи старшим родственникам во время пандемии

Ситимобил выяснил, как россияне поддерживают своих старших родственников во время пандемии, сообщают в пресс-службе агрегатора.

Россияне активно помогают своим старшим родственникам (родителям, бабушкам и дедушкам), показал опрос Ситимобил. Треть опрошенных обеспечивают старших членов семьи продуктами и лекарствами и другим необходимым. Поддерживают родственников деньгами 27% опрошенных, а четверть помогает с бытовыми вопросами – отвозят к врачу, помогают с ремонтом или уборкой и т.д. 15% респондентов стараются навещать родных как можно чаще самостоятельно, а 3% наняли помощника.

Во время пандемии популярным способом заботы о близких стали услуги доставки – ими пользуются около 70% опрошенных.

Так, 28% передают близким вещи, продукты и лекарства с помощью доставки, в том числе с такси, четверть (24%) заказывает родственникам на дом продукты и другие товары с помощью сервисов доставки. 10% россиян воспользовались доставкой в эти праздники, чтобы отправить подарки близким, с которыми не могли увидеться, и столько же – заказывали родным готовую еду на дом. Не пользуются услугами доставки для помощи старших родственников лишь около 30% опрошенных.

Почти половина (43%) россиян, которые находятся в группе риска из-за возраста, стараются соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома только в магазин или к врачу, ещё 36% не выходят даже в магазин. Около 20% респондентов поделились, что их старшие родственники не ограничивают свои социальные контакты, но носят маски и перчатки.

Почти треть опрошенных сообщили, что помогают своим старшим родственникам передвигаться во время пандемии по городу – подвозят на личном автомобиле. 23% респондентов заказывают родителям и бабушкам такси. 18% опрошенных сообщили, что их родственники при необходимости пользуются общественным транспортом. У 14% россиян родственники честно стараются никуда не выходить.