Гидрологическая обстановка на Ангаре стабилизировалась

Угрозы подтопления нет, наблюдается процесс становление ледостава, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

По данным космического мониторинга, кромка льда на Ангаре находится в нижнем бьефе Иркутской ГЭС в 3 км ниже города Усолья-Сибирского и в 85 км ниже Иркутской ГЭС.

Напомним, 5 января на территории Усолья-Сибирского в районе полуострова Варничный произошло подтопление пониженного участка дороги, связывающей городскую черту с полуостровом. 6 января были подтоплены двадцать огородов в поселке Тельме Усольского района.