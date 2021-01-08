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Гидрологическая обстановка на Ангаре стабилизировалась

Угрозы подтопления нет, наблюдается процесс становление ледостава, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области. 

По данным космического мониторинга, кромка льда на Ангаре находится в нижнем бьефе Иркутской ГЭС в 3 км ниже города Усолья-Сибирского и в 85 км ниже Иркутской ГЭС. 

Напомним, 5 января на территории Усолья-Сибирского в районе полуострова Варничный произошло подтопление пониженного участка дороги, связывающей городскую черту с полуостровом. 6 января были подтоплены двадцать огородов в поселке Тельме Усольского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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