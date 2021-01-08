В Иркутской области сержант полиции спас семью на пожаре

7 января в деревне Татхал-Онгой полицейский комендантской группы Эдуард Гергенов заметил густой дым, который распространялся из-под кровли жилого дома, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Устремившись к месту возгорания, сержант полиции по пути позвонил по телефону экстренной службы и, перепрыгнув через забор, стал стучаться в окна, чтобы разбудить жильцов. На улицу из заполненного дымом дома вышла пожилая женщина и сказала полицейскому, что в комнате находятся ее дочь и две внучки.

Поскольку самостоятельно из здания пострадавшие не могли выбраться из-за густого дыма и огня, сотрудник принял решение в экстренной эвакуации. Закрыв органы дыхания шапкой, Эдуард вошел в дом и поочередно вывел на улицу сначала 8-летнюю девочку, а затем и более взрослых девушек. Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, никто в результате происшествия не пострадал.

Жильцы дома искренне поблагодарили Эдуарда Владимировича за помощь, оказанную в столь нужный момент.