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Боксёр из Ангарска одержал победу в Сочи

Трансляция поединка велась в прямом эфире на телеканале «Матч! Боец», сообщают в Федерации бокса Росии.

До этой встречи Кожухарь не знал поражений на профессиональном ринге, поэтому был фаворитом поединка. Но в 7-мом раунде Сергей пропустил мощный удар справа в голову от Василия Штыка. Кожухарь, неожиданно для всех, отправился в чистый нокаут. Победа за Штыком из Ангарска.

Напомним, что в Сочи проходит новогодний турнир по боксу «Лига Ставок. Кубок Матч! Боец». Четыре команды боксёров в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» выясняют, кто из них лучше готов к 2021 году. Наставниками команд стали знаменитые российские боксёры Мурат Гассиев, Дмитрий Бивол, Султан Ибрагимов и Эдуард Трояновский.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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