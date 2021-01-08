За прошедшие сутки в Приангарье умерли 11 человек с коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал информацию о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным на 8 января в Иркутской области зарегистрировали 263 случая коронавируса.

Выздоровели за день 157 человек, умерли – 11 людей непосредственно от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе болезнь обнаружили у 42,9 тысяч людей.