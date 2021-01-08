За прошедшие сутки в Бурятии умерли 4 человека с коронавирусом

С начала пандемии от новой инфекции в республике умерло 614 человек.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8 января выявлено 1407 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 27 110.

Из 147 новых случаев COVID-19: 108 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 906 пациентов, наблюдается 2 510 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 24 393 (+161) человека.

За последние сутки в регионе 4 человека умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 614 человек.