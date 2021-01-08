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За прошедшие сутки в Бурятии умерли 4 человека с коронавирусом
/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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08января
2021За прошедшие сутки в Приангарье умерли 11 человек с коронавирусомСогласно данным на 8 января в Иркутской области зарегистрировали 263 случая коронавируса.
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08января
2021Всплеск заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Усть-ИлимскеВ городе за прошедшие сутки 43 человека заболели коронавирусом.
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07января
2021За прошедшие сутки в Приангарье умерли 10 человек с коронавирусомСогласно данным на 7 января в Иркутской области зарегистрировали 268 случаев коронавируса.
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07января
2021Суточный прирост больных коронавирусом снизился во всех регионах Иркутской области, кроме ИркутскаПоказатель заболеваемости в столице Приангарья второй день держится на уровне 89.
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07января
2021Минздрав заявил о стабилизации ситуации с COVID-19Ситуация с пандемией коронавируса в России в праздники стабилизировалась, но остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, свободный коечный фонд в больницах составляет 24%.
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