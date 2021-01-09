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Число новорожденных в 2019 году стало самым низким в Приангарье с 2011 года

Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области опубликовала на официальном сайте данные о числе рожденных детей на территории региона. Согласно информации организации, количество новорожденных в 2019 году стало самым низким в Приангарье с 2011 года.

В 2011 году в Иркутской области появились на свет 37,5 тысячи детей, через год этот показатель вырос до 38,9 тысячи. В последующие годы цифра стала снижаться.

По данным службы, в 2019 году в Приангарье было зафиксировано 28,5 тысячи новорожденных.

Число усыновлений в регионе также стало самым низким с 2011 года – тогда в Приагарье нашли семью 373 ребенка, в 2019-м это количество снизилось до 239.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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