Российский космонавт опубликовал снимок с зимними Иркутском и Байкалом, сделанный с МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в своем Instagram зимнюю фотографию с Иркутском и Байкалом, сделанную с борта Международной космической станции.

«Расположенный в зоне континентального климата Иркутск отличается коротким теплым летом в сочетании с суровой и снежной зимой и является одним из наиболее развитых и густонаселённых городов не только Сибири, но и всей России!

Интересен не только сам город – отсюда можно отправиться в невероятное путешествие по региону: например, к озеру Байкал или в Восточные Саяны. Я бывал здесь не раз и с удовольствием приеду еще!» – подписал снимок космонавт.