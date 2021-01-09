Первый в Иркутской области лесосеменной центр построят за 400 млн рублей

Региональное правительство сообщило на официальном сайте, что в Иркутской области планируют создать первый лесосеменной центр, его строительство обойдется в 400 миллионов рублей.

«Он будет расположен в Мегетском лесопитомнике. Там планируют установить комплекс для обработки шишек, получения и подготовки семян, а также построить пять дополнительных теплиц с системами отопления и орошения, длина каждой – 100 метров», – говорится в сообщении. Проектировать учреждение начнут в этом году, на эти цели потратят 10 миллионов рублей.

После запуска центр позволит восстановить леса, которые пострадали от незаконных рубок и пожаров. Его возведут в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

«Для полноценного восстановления лесов на территориях, где произошли незаконные рубки и лесные пожары, Иркутской области в год необходимо высаживать 35 миллионов сеянцев хвойных пород деревьев с закрытой корневой системой. Достичь этого показателя мы планируем в 2024 году», – приводятся в сообщении слова губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Сейчас в регионе есть 59 лесопитомников. Самый крупный из них – Мегетский, в год в нем выращивают девять миллионов сеянцев с открытой корневой системой и миллион сеянцев – с закрытой. Предприятие планирует перейти на выращивание растений только с закрытой корневой системой, так как они лучше приживаются.

После модернизации в лесопитомнике в год будут выращивать 10 миллионов сеянцев с закрытой корневой системой и производить две тонны семян хвойных пород деревьев.

Всего в Иркутской области необходимо восстановить 160 тысяч гектаров леса.