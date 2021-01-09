Уголовное дело возбудили из-за ДТП с тремя машинами и тремя погибшими в Приангарье

Региональное управление МВД России на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что возбуждено уголовное дело из-за ДТП на Александровском тракте с тремя автомобилями Toyota, в результате которого погибли три человека.

Фото из группы «ДТП 38RUS Иркутск» в соцсети «ВКонтакте»

Дело возбуждено по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы.

По информации правоохранителей, в результате столкновения скончались 35-летняя водитель и 53-летняя пассажирка Toyota Raum, а также 68-летний пассажир Toyota Carina.

Полиция ищет свидетелей аварии и автомобилистов, чьи видеорегистраторы запечатлели ДТП. Их просят обращаться по телефонам +7(914)945-20-20, (3952)21-25-77. Информация поможет установить все обстоятельства инцидента.