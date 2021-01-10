Пенсионерка из Иркутска отдала полмиллиона рублей аферистам, представившимся банкирами

Региональная полиция на официальном сайте сообщила, что 62-летняя женщина, работающая поваром в Иркутске, отдала 504 тысячи рублей мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников банка.

По информации МВД, накануне иркутянке позвонили неизвестные и представились банкирами. Они заявили, что со счета пенсионерки аферисты пытаются украсть деньги, и убедили женщину перевести сбережения на продиктованный ими счет якобы для спасения средств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Установлено, что абонентский номер злоумышленников зарегистрирован в Москве.