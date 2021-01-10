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Правительство РФ определило величину прожиточного минимума на 2021 год

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021 год, сообщается на сайте кабмина.

«Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля», – говорится в сообщении.

По информации федеральных властей, с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Также для определения его величины берут во внимание средние доходы по стране. Ранее значение вычислялось исходя из стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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