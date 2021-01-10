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Стоит ли покупать биткоин

Биткоин в принципе ничем не отличается от хорошо известных в 1994 акций «МММ», считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», но в мире сейчас слишком много свободных денег: 

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- Мировые центробанки, ФРС США, ЕЦБ или Банк России, никогда не откажутся от монополии на эмиссию. За криптовалютой, в отличие от золота, не стоит стоимость или, как говорит экономическая теория, ценность.  Просто в мире сейчас слишком много свободных денег, что хорошо для сырья и акций. Я бы продавал сейчас биткоин и вложился в акции… «Ростелекома». Старые добрые бумаги, которым очень далеко до исторических максимумов. Россия переходит на цифровую экономику и «Ростелеком» на этом очень неплохо заработает. В отличие от «Газпрома» в нем нет никаких геополитических рисков. В марте 2009 года акция «Ростелекома» стоила 307 руб., а в начале 2021 года – чуть ниже отметки 100 руб. Российский телеком-гигант ждут настоящий «бычий» рост и покупать «Ростелеком» следует уже сейчас.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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