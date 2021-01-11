«Мы не плагиаторы». Иван Холод, «Сибирский Вездеход», – о том, чем зиминский квадроцикл отличается от своих «собратьев»

Он называет себя смелым человеком и не боится экспериментировать, не видит смысла заранее просчитывать риски и быстро принимает решения, обладает духом здорового авантюризма и хорошим чувством юмора. Он – предприниматель Иван Холод из Зимы, победитель первого областного конкурса «Предпринимательский прорыв года» в номинации «Производственный бизнес». Лучшим Иван стал как основатель и руководитель компании «Сибирские Вездеходы», которая производит квадроциклы на шинах низкого давления с независимой подвеской. После награждения он ответил на вопросы портала SIA.RU.

Иван Холод из Зимы (Иркутская область),

победитель конкурса «Предпринимательский прорыв года» в номинации «Производственный бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров.

Ноу-хау для болотоходов

Иван, как давно вы занимаетесь производством квадроциклов?

– Около трёх лет назад судьба свела меня с человеком, призвание которого по жизни – делать технику. Он предложил мне собирать болотоходы. Решили попробовать. Начинали с других моделей – не квадроциклов, но около двух лет назад пришли к пониманию того, что рынок просит не привычную для всех «маленькую машинку» на широких колёсах, а солидные квадроциклы на больших шинах низкого давления. То есть, если в обычном автомобиле в шинах давление 2,5 атмосферы, то в шинах низкого давления – максимально 0,5 атмосфер, а среднее рабочее – 0,2-0,3 атмосферы.

А в чём ноу-хау? Неужели раньше – до вас – никто до этого не додумался?

– Да, у нас в стране производство квадроциклов на шинах низкого давления – очень распространённое дело. Я только знаю около 50 серийных производств, не считая мелких кустарных мастерских. Но это не такая техника, как у нас. Суть вот в чём: лет 15 назад в Новосибирске сделали квадроцикл «Сокол» - там икс-образная рама, четыре рессоры и два моста. Его скопировала вся страна, и сейчас его собирают, образно говоря, в каждом дворе: только в Иркутской области я могу назвать с десяток предпринимателей, кто этим занимается. Поэтому когда мы приняли решение делать квадроциклы, то задумались: «Как быть? Стать миллионным плагиатором и клонировать известную на рынке модель?» Но такое решение, на самом деле, путь в никуда, потому что на этом поле уже и так сильнейшая конкуренция. Ну, представьте, вся страна делает подобный «Сокол». И мы разработали модель с независимой подвеской, потому что это, во-первых, гораздо комфортнее, чем мостовая схема на рессорах, во-вторых, такая техника более проходимая в условиях полного бездорожья, и, в-третьих, что немаловажно, мы – не плагиаторы. Квадроциклы с независимой подвеской и есть ноу-хау «Сибирского Вездехода».

Где вы берёте комплектующие для своей техники?

– Шины низкого давления мы покупаем только на заводах, которые их производят. Это «Авторос», «Трэкол» или «Арктиктранс». Часть комплектующих – в основном из металлопроката – приобретаем на уральских заводах, часть: мосты, двигатели, коробки передач и раздаточные коробки – на Дальнем Востоке с японских автомобилей.

Сколько времени ушло на то, чтобы выстроить всю эту логистику?

– С логистикой оказалось не всё так сложно, по сравнению с тем, чтобы на выходе получилась работающая машина. Потому что на бумаге и в компьютерной программе – это одно, а по факту не всегда получается, чтобы сразу «завёл-поехал». Поэтому к каждой модели у нас – индивидуальный подход: сначала она проектируется, потом изготавливается, а потом наступает самый длительный период – обкатка. В этом процессе практически всегда выявляются какие-то недочёты, которые иногда приводят даже к тому, что в конструкцию приходится вносить существенные изменения.

Сколько квадроциклов вы производите в год?

– Сейчас – от 10 до 15 штук в месяц. У нас не «гаражное» производство, где сидит дядя Вася и что-то там клепает на коленке. «Сибирский Вездеход» – полноценное предприятие, на котором выпуск техники поставлен на поток.

Действительно, достаточно много! А кто основные потребители вашей продукции?

– Жители Якутии, потому что там – именно такие почвы, для передвижения по которым предназначены наши квадроциклы. Это рыбаки, охотники, геологи – те, кому по роду профессиональной деятельности или для хобби от средства передвижения нужна феноменальная проходимость. Я имею в виду не просто передвижение по какой-то разбитой грунтовке, а именно непролазные болота, пересечённую местность, где вообще нет никаких дорог, и где на обычном автомобиле, даже с повышенной проходимостью, ты вообще не проедешь.

Иван Холод из Зимы (Иркутская область),

победитель конкурса «Предпринимательский прорыв года» в номинации «Производственный бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров.

Особый подход к кадрам

Сколько человек работает на предприятии?

– На производстве квадроциклов – 17 человек.

А где вы нашли специалистов? Ведь сейчас все жалуются на кадровый голод даже в больших городах, что уж говорить о таких населённых пунктах, как Зима.

– Да, это, действительно, поиск технически грамотных специалистов был самым проблемным вопросом. Но мы нашли их у себя в Зиме – «перебрали» сотни человек, из которых остались семнадцать, причём самых разных возрастов – от 18-и до 58-и лет. Знаете, тут не имеет значения возраст. Значение имеет то, готов ли человек нормально работать на общую идею, или, как говорили раньше – на благо производства, потому что будет хорошо производству, будет хорошо и тебе. И у нас в коллективе такой подход к подбору кадров.

А ещё мы растим кадры сами – на предприятии проходит практику много ребят, которые учатся в Зиминском техническом училище на газоэлектросварщиков. Уже двое бывших практикантов после учёбы пришли к нам работать.

Расширяться планируете? Или не ставите перед собой таких целей?

– Планируем. А какой смысл оставаться в тех же рамках, что сейчас, и не развиваться дальше? Спрос есть, и он гораздо выше, чем то количество квадроциклов, которое мы можем предложить рынку. Поэтому будем расширяться. У нас есть производственное помещение, где мы уже сделали ремонт, и вот буквально несколько дней назад закупили в Москве новые станки. Надеемся, что они придут вовремя: после праздника – с 3 по 15 января у нас уже запланированы пуско-наладочные работы на новом оборудовании.

«Пандемия нас не коснулась»

«Сибирские вездеходы» – ваше единственное предприятие?

– Я занимаюсь различным бизнесом – как говорят, и швец, и жнец. Один из них – производство пищевых продуктов. Четыре года назад мы реанимировали в Зиме некогда закрытый мясокомбинат, после реконструкции установили современное немецкое оборудование, и с того времени я являюсь директором предприятия «Зиминские колбасы», которое выпускает колбасу, мясные полуфабрикаты, деликатесы и тушёнки. Производится вся продукция по советским ГОСТам – без добавления сои, субпродуктов и консервантов, то есть это натуральная продукция, которую сейчас практически не встретишь на рынке. В месяц предприятие выпускает до 30 тонн продукции.

Иван, как ваши предприятия пережили этот непростой год?

– Отлично. Пандемия никоим образом не сказалась ни на одном из наших предприятий. На производство продуктов питания никаких ограничений не вводилось, потому что, как ни крути, это – продовольственная безопасность, о которой много говорят, а мы её обеспечиваем.

Так и по квадроциклам – как был на них большой спрос, так и остался. Мы не закрывались в локдаун, не ограничивали рабочее время, но, естественно, работали с соблюдением всех санитарных требований.

«Не боюсь пробовать новое»

Вы можете назвать себя смелым человеком?

– Конечно, со стопроцентной уверенностью. Знаете, многие предприниматели прежде, чем браться за какой-то бизнес, просчитывают риски, а у меня по жизни всё не так происходит. Возникла идея: «А давай попробуем? Ну, давай!» Я не боюсь пробовать что-то новое, если не получается, легко с такой идеей расстаюсь. Мне кажется, в э том и есть смысл бизнеса – некий авантюризм, который мотивирует что предпринимать: а вдруг получится? Ну, или не получится. А считать и просчитывать риски можно бесконечно, в итоге, по факту, также может ничего не получиться (смеётся).

Чувство юмора, судя по всему, никогда не теряете?

– Оно всегда должно присутствовать. Я в этом уверен.

А бывало так, что вложились в какое-то дело и ничего не получилось?

– По всякому случалось в жизни. Несколько лет назад мы занимались производством домов из оцилиндрованного бревна, и в какой-то момент в Зиминском районе просто не стало качественного сырья, а везти его из других районов было не выгодно – цена на дом в этом случае становилась неконкурентоспособной. Вот тогда тяжелое время было. Да и другие сложности случались, но в целом-то – всё хорошо!

Как вы узнали про конкурс «Предпринимательский прорыв года»? Извлекли для себя какой-то полезный опыт?

– Ехал в машине, услышал по радио, что «Мой бизнес» приглашает к участию в конкурсе. Приехал домой, заполнил заявку, отправил. Победителя определяло жюри и народное голосование, и оно оказалось весьма напряжённым, потому что нашим ближайшим конкурентом в номинации была иркутская компьютерная фирма «Формоза», за которую голосовало очень много людей. И мы выиграли только потому, что я лично звонил всем, кто нас знает, – поставщикам, потребителям, зиминцам, иркутянам – и говорил примерно следующее: «Здравствуйте, проголосуйте за нас, пожалуйста». Как показал опыт, если просто отправить ссылку и попросить проголосовать, 90% не будут этого делать Людей в любом деле нужно раскачать, а для этого приложить определённые усилия.

То есть и здесь предпринимательская настойчивость и упорство сыграли свою роль?

– Да. Здесь же суть в уровне притязаний – насколько это мне нужно? И дело даже не в призах, а в том, чтобы доказать себе – я могу.

Организатором первого конкурса «Предпринимательский прорыв года» является Центр «Мой бизнес» в городе Иркутске, cтратегическим партнером - ПАО «Банк «Открытие». Церемония награждения победителей прошла 25 декабря 2020 года.