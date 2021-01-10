Иркутск занял 32-ое место в рейтинге качества жизни в городах России

Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование, по результатам которого составил рейтинг качества жизни в городах России. Иркутск занял 32-ую строчку списка, следует из документации, опубликованной на сайте организации.

Таблица из документации Финансового института при правительстве РФ

Результаты исследования были получены во время опроса в каждом городе не менее 700 респондентов, которые оценивали городскую инфраструктуру, уровень дохода населения, медицину, конфликтность людей, спрос на культурные ценности, образование и прочее.

Самый высокий балл Иркутск получил за качество работы ЖКХ – 76, самый низкий – 37 – за то, что нередко иркутяне склонны к миграции в поисках лучшей жизни.

Городом страны, где качество жизни – наилучшее, оказалась Москва. На последней строчке – Чита.

Таблица из документации Финансового института при правительстве РФ

Исследователи изучали качество жизни городов с населением более 250 тысяч человек. Всего в рейтинге – 75 территорий РФ.