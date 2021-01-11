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Бурятия ввела обязательное тестирование на СОVID-19 для прилетающих из неблагополучных регионов

Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Бурятии воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Данное требование введено до 20 января. Лабораторное исследование бесплатное. Забор материала будет осуществляться в аэропорту.  

Данное требование введено с 6 января в соответствии с Указом Главы Республики Бурятия "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса COVID-19". 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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