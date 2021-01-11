Стоимость биткойна упала на 11%

На 11 января стоимость криптовалюты составляет 35,544 тыс. долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на портал CoinDesk.

Биткойн в ходе торговой сессии снижался на 11,71%, в пике достигая отметки в $35,544 тыс. По данным на 23:32 мск, курс биткойна находился на уровне $36,279 тыс. (-9,88%).

Ранее аналитики предполагали рост биткоина до 100 тыс. долларов в 2021 году. согласно негативному сценарию, новая валюта будет стоить 10-25 тыс. долларов с кратковременными выходами за обозначенные границы с целью роста в последующие 2022-2023 годы.