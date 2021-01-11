Чем выше доход, тем меньше суеверий: названы самые суеверные профессии

Три четверти опрошенных (74%) не верят в потусторонние силы. Такая позиция наиболее распространена среди мужчин и тех, кто ни разу не обращался к представителям магии (по 79%), сообщают в пресс-службе сервиса Работа.ру.

При этом суеверными себя считают 22% россиян — это меньше, чем в 2012 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование (28%). Меньше всего суеверных — среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб. (18%).

Суеверий в обществе становится меньше, но в некоторых профессиональных областях они по-прежнему сильны. Исследование показало, что, как и восемь лет назад, больше всего суеверных людей среди медсестер — 40% сейчас и 46% в 2012 году. На втором месте оказались продавцы-консультанты (36%), а третье разделили юристы, региональные представители и водители (по 35%).

Среди представителей следующих профессий преобладают скептики: суеверных системных администраторов — 19%, менеджеров по рекламе, дизайнеров, тренеров — по 18%, учителей и менеджеров по маркетингу — по 17%. Меньше всего же суеверных людей среди программистов и аналитиков (по 16%).