В России с 1 января вступила в силу новая редакция правил противопожарного режима

В нее включены несколько новых разделов, касающихся пиротехнических изделий, разведения огня на сельхозземлях и т.д., уточненные правила эксплуатации подвалов и цоколей, корректировка требований к безопасности в общественных местах, требования к средствам пожаротушения, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Как и прежде нельзя использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией.

На подвальных окнах и в оконных проемах запрещается установка глухих решеток, особенно если они являются эвакуационными выходами.

В правила включены пункты о порядке содержания путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты - этажи, кровлю и т.д.; обязанностях и действиях работников при открытии и блокировании в открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (турникеты, вращающиеся двери и т.п.).

С первого дня нового года запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенные сигареты, керосиновые лампы и др.).

Запрещается эксплуатировать газовые приборы в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания.

На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест или способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.

Новые правила дополнены разделами XXIII «Применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения» и XXIV «Применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях».

В соответствии с законодательством, при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса опасности должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с учетом требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации.

Безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию или физических лиц, проводящих фейерверк.

Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», запрещается в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи; на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков; при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании; лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.